Haberler

Mersin'de müstehcen içerik paylaşımı yapan 140 hesaba erişim engellendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de siber suçlarla mücadele ekipleri, genel ahlaka aykırı ve müstehcen içerik paylaşan 140 hesaba erişim engeli getirdi. Hesaplardaki içerikler yayından kaldırılırken, adli ve idari işlem başlatıldı.

Mersin'de müstehcen içerik paylaşımında bulundukları belirlenen 140 hesaba erişim engeli getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sanal devriye faaliyetleri yapıldı.

Bu kapsamda, genel ahlak kurallarına aykırı ve müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 140 hesaba erişim engellendi, hesaplardaki içerikler yayından kaldırıldı.

Kamu düzeninin korunması ve söz konusu içeriklerin internet ortamında yayılmasının önlenmesi amacıyla gerekli adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
Deniz Göktaş tutuklandı

Gözaltındaki Deniz Göktaş için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ehliyetler için yeni düzenleme! AYM iptal etmişti, tekrar Meclis'e sunuldu

Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni düzenleme Meclis'e sunuldu
Almanya'da Julian Nagelsmann ile yollar ayrıldı

''İstifa etmeyeceğim'' deyip baş kaldırmıştı! Gözünün yaşına bakılmadı
Resmi açıklamalar geldi! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a iki transfer

F.Bahçe'den Beşiktaş'a iki transfer
4 kuzeni hayatta koparan psikologdan ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim

4 kuzeni hayatta koparan psikologdan dikkat çeken sözler
Galatasaray forması giyen Marius Mouandilmadji özür diledi

Galatasaray formasını giymek başını yaktı
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti
Evin penceresinde yürüyen bebek yürekleri ağza getirdi

Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü!