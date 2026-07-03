Mersin'de müstehcen içerik paylaşımı yapan 140 hesaba erişim engellendi
Mersin'de siber suçlarla mücadele ekipleri, genel ahlaka aykırı ve müstehcen içerik paylaşan 140 hesaba erişim engeli getirdi. Hesaplardaki içerikler yayından kaldırılırken, adli ve idari işlem başlatıldı.
Mersin'de müstehcen içerik paylaşımında bulundukları belirlenen 140 hesaba erişim engeli getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sanal devriye faaliyetleri yapıldı.
Bu kapsamda, genel ahlak kurallarına aykırı ve müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 140 hesaba erişim engellendi, hesaplardaki içerikler yayından kaldırıldı.
Kamu düzeninin korunması ve söz konusu içeriklerin internet ortamında yayılmasının önlenmesi amacıyla gerekli adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal