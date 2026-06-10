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Bozyazı'da vatandaşa ait araziden geçen yol trafiğe kapatıldı

Bozyazı'da vatandaşa ait araziden geçen yol trafiğe kapatıldı
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir vatandaşa ait arazi üzerinden geçen yol, mahkeme kararıyla trafiğe kapatıldı. Anamur İcra Müdürlüğü'nün ölçüm çalışması sonucu alanın özel mülkiyet sınırları içinde olduğu tespit edildi ve arazi sahipleri yola tel örgü çekti.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir vatandaşa ait arazi üzerinden geçen yol, mahkeme kararı doğrultusunda trafiğe kapatıldı.

Büyükşehir Belediyesi himayesindeki Karaisalı Mahallesi Kısalı Sokak'taki yolla ilgili yaşanan mülkiyet anlaşmazlığı yargıya taşındı.

Anamur İcra Müdürlüğünce, mahkeme kararı doğrultusunda bölgede ölçüm çalışması yapıldı.

Alanın özel mülkiyet sınırları içerisinde kaldığının tespiti üzerine arazi sahiplerince yola tel örgü çekildi.

Yasal sürecin tamamlanmasıyla yol trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik
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