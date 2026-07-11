Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Mersin'in Mut ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Abdurrahman Uğur, hastanede hayatını kaybetti.
Mersin'in Mut ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
İ.D. idaresindeki 33 UH 814 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Kırobası mevkisinde Abdurrahman Uğur yönetimindeki 33 BBH 536 plakalı motosikletle çarpıştı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Abdurrahman Uğur, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ahmet Güler