Mersin'de Motosiklet Minibüse Çarptı: Sürücü Yaralandı

Mersin'de Motosiklet Minibüse Çarptı: Sürücü Yaralandı
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Mersin'de trafik lambalarında bekleyen bir minibüse çarpan motosikletin sürücüsü hafif yaralandı. Kaza anı motosikletin kamerası tarafından kaydedildi.

MERSİN'de motosikletiyle trafik lambalarında bekleyen minibüse arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Motosikletin kamerasına yansıyan kazada, sürücünün başka yöne baktığı görüldü.

Kaza, önceki gün Erdemli-Silifke kara yolunda meydana geldi. İsmi açıklanmayan kadının kullandığı motosiklet, trafik lambalarında bekleyen minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü yola savruldu. Çevredekiler ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, kaza motosikletin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün etrafı izlerken minibüse arkadan çarptığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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