Mersin'de Motosiklet Kazasında Öğretmen Hayatını Kaybetti
Silifke ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 56 yaşındaki öğretmen Gülşen Tınas, bir motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Tınas'ı hastaneye kaldırdı fakat kurtarılamadı.
Alparslan Türkeş Bulvarı'nda M.K.Ç. idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Gülşen Tınas'a (56) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tınas ve motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İlçedeki Gazipaşa İlkokulu'nda öğretmen olduğu öğrenilen Tınas, kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel