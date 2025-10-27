Haberler

Mersin'de Motosiklet Kazasında Öğretmen Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Mersin'in Anamur ilçesinde bir motosikletin otomobille çarpışması sonucu matematik öğretmeni Ali Er yaşamını yitirdi. Yaralı otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü matematik öğretmeni Ali Er (55) hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet Alutftekin (78) ise hastanede tedaviye alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Anamur-Ermenek kara yolu Kaşdişlen mevkisinde meydana geldi. Ali Er yönetimindeki 34 AZK 918 plakalı motosiklet, ara yoldan çıkan Ahmet Alutftekin'in kullandığı 33 BG 381 plakalı otomobille çarpıştı. Ali Er yola savrulurken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Er'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü Aluftekin de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anamur Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak görev yaptığı belirtilen Ali Er'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
