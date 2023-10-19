Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Mut Silifke Karayolu Palantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Raziye K. idaresindeki 33 ALH 372 plakalı mobilet ile Mehmet Ç. idaresindeki 42 AFM 719 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada motosikletteki yolcu konumundaki Raziye Yaldız hayatını kaybederken sürücüler ve otomobilde yolcu konumunda bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, motosiklet sürücüsü Raziye Kara ise Mersin'e sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.