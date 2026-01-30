Haberler

Mersin'de sağanak; dereler taştı, yolları su bastı

Mersin'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Mezitli Deresi'nin taşma anları kameralara yansıdı. Ayrıca, Tarsus ilçesinde aşırı yağış nedeniyle bir taş ev yıkıldı.

DERENİN TAŞMA ANI KAMERADA

Mersin'de sağanak nedeniyle Mezitli Deresi'nin taşma anları kameralara yansıdı. Öte yandan, Tarsus ilçesine Çavuşlu Mahallesi'nde taş ev aşırı yağış nedeniyle yıkıldı.

Soner AYDIN-Okan ÇALIŞKAN/MEZİTLİ, (Mersin),

Haber-Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
