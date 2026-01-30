Mersin'de sağanak; dereler taştı, yolları su bastı
Mersin'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Mezitli Deresi'nin taşma anları kameralara yansıdı. Ayrıca, Tarsus ilçesinde aşırı yağış nedeniyle bir taş ev yıkıldı.
DERENİN TAŞMA ANI KAMERADA
Mersin'de sağanak nedeniyle Mezitli Deresi'nin taşma anları kameralara yansıdı. Öte yandan, Tarsus ilçesine Çavuşlu Mahallesi'nde taş ev aşırı yağış nedeniyle yıkıldı.
