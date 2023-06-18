Mersin'de Meyve Yüklü Kamyonet Kaza Yaptı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde meyve yüklü bir kamyonetin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi Demirhisar yolu üzerinde meydana geldi. Demirhisar yolundan Çamlık mevkiine doğru seyir halinde olan 33 AGP 919 plakalı meyve yüklü kamyonetin sürücüsü Selahattin Tekin, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ağaca çarptı. Kazada, araçta bulunan 7 kişiden Hayriye Cengiz olay yerinde hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı. Kısa sürede olay yerine ambulans ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye götürdü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MERSİN