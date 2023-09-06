Mersin'de Meslekte Uzun Yıllarını Dolduran Avukatlara Plaket Takdim Edildi

Mersin Barosu tarafından düzenlenen törende, meslekte 40, 50 ve 60 yılı dolduran avukatlara plaketleri verildi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve Mersin Barosu Başkanı da törene katıldı.

Mersin'de meslekte 40, 50 ve 60 yılı dolduran avukatlara plaket takdim edildi.

Mersin Barosundan yapılan açıklamaya göre, avukatlar salonunda düzenlenen törene Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir de katıldı.

Sağkan, ülkeye uzun yıllar hizmet veren meslektaşlarına teşekkür ederek, "İyi ki varsınız. Bundan sonra da bizlere yol göstermeye devam edeceksiniz." dedi.

Özdemir de avukatları mesleğe ömürlerini adadıkları için kutladı.

Konuşmaların ardından meslekte 40, 50 ve 60 yılı dolduran avukatlara plaketleri verildi.