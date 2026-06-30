Haberler

Mersin'de markette son tüketim tarihi geçmiş 230 gıda ürünü ele geçirildi

Mersin'de markette son tüketim tarihi geçmiş 230 gıda ürünü ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerinin denetiminde bir markette son tüketim tarihi geçmiş 230 gıda ürünü bulundu. İşletmeye 3 bin 705 lira ceza kesilirken, ürünler imha edilmek üzere bertaraf tesisine gönderildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerinin denetiminde bir markette son tüketim tarihi geçmiş 230 gıda ürünü ele geçirildi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde market ve işletmelere yönelik denetim yaptı.

Müfide İlhan Mahallesi'ndeki bir marketteki denetimlerde, son tüketim tarihi geçmiş çikolata ve bisküvi olmak üzere 230 ürün tespit edildi.

Ekipler, işletmeye 3 bin 705 lira ceza uyguladı.

El konulan ürünler imha edilmek üzere bertaraf tesisine gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş ya da tüketici sağlığını riske atabilecek ürünlerin satışına kesinlikle müsamaha gösterilmediğini ifade eden Sivaslıoğlu, vatandaşların sağlığını tehdit eden her türlü olumsuzluğa karşı denetimlerinin kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran çağrı: Yeniden açılmalı
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı

Komşuyu sarsan operasyon! Vekilin evinden çıkanlar şoke etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü fenomeni 'Çıplaksınız' diyerek uçağa almadılar

Ünlü fenomeni "Çıplaksınız" diyerek uçağa almadılar
Hadise 'Anne olmak istiyorum' dedi, seyircinin bulduğu partnere gülümsedi

"Anne olmak istiyorum" dedi, seyircinin bulduğu partnere gülümsedi
Sahte altın operasyonundan çarpıcı görüntüler! Adreslerden neler çıktı neler

Sahte altın operasyonundan çarpıcı görüntüler! Adreslerden neler çıktı neler
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında üçüncü duruşma! Kardeşi: Ben de bugün acıyla güleceğim

3. duruşma başladı! Adliye önünde kardeşinden dikkat çeken sözler
Kadıköy'de bina yıkımı sırasında göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Kadıköy'de bina yıkımı sırasında göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı
Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Eski hakem cezaevinden tahliye edildi! İlk paylaşımı gündem oldu
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum

Müdürün öldüresiye dövdüğü personelden kan donduran sözler