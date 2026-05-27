Bozyazı ilçesinde köprüde oluşan çukur onarılıyor
Mersin'in Bozyazı ilçesinde D-400 kara yolundaki köprüde istinat duvarının kayması sonucu çukur oluştu. Trafiğe kapatılan köprüde Karayolları ekipleri onarım çalışması başlattı.
Onarım çalışması tamamlanana kadar sürücüler alternatif yollara yönlendirilecek.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik