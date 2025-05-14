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Mersin'de Köprüde Çökme: Ulaşım Tek Şeritten Sağlanıyor

Mersin'de Köprüde Çökme: Ulaşım Tek Şeritten Sağlanıyor
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Mersin'in Mut ilçesinde Pınarbaşı Mahallesi'nde kısmi çökme meydana gelen köprüde ulaşım tek şeritle sağlanıyor. Karayolları ekipleri, güvenlik önlemleri aldı ve bölgedeki çalışmalara başladı.

Mersin'in Mut ilçesinde, kısmi çökme meydana gelen köprüde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Pınarbaşı Mahallesi Prof. Hüseyin Gezer Caddesi'ndeki köprüde çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları ekipleri, caddede levhalarla güvenlik önlemi aldı.

Trafiğin tek şeritten sağlandığı köprüde ekipler, çalışma başlattı.

Köprünün, bölgede kontrollü yıkımı gerçekleştirilen bir binanın iş makineleri desteğiyle yürütülen enkaz kaldırma işlemi sırasında çöktüğü iddia edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel
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