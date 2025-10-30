Haberler

Mersin'de Keman Sanatçısının Ölümüne Neden Olan Sürücüye Cezası Verildi

Mersin'de otomobiliyle 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'a çarpıp ölümüne neden olan sürücü, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Akyol'un ailesi, duruşmada sanığın ağır ceza almasını talep etti.

Mersin'de otomobiliyle çarptığı 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne neden olan sürücüye, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4,5 yıl hapis cezası verildi.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık İ.H.Ç. (27), Akyol'un müşteki annesi Övül ve babası Mahmut Akyol ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istediği esasa ilişkin mütalaasını tekrarladı.

Mütalaaya ilişkin söz alan Akyol ailesinin avukatı Berkay Boran, olayın 'kast' unsuru kapsamda olduğunu savunarak, İ.H.Ç'ye "kasten öldürme" suçundan ceza verilmesini talep etti.

"Melek gibi bir kızdı"

Duruşmada gözyaşı döken Mahmut Akyol, büyük acı yaşadıklarını belirterek, "Bir evlat kolay yetişmiyor. Biz onu sevgiyle iyilikle yetiştirdik. O da bizi hep gururlandırdı. Hedefleri, hayalleri vardı, melek gibi bir kızdı. Onun şu an müziğiyle insanlara hitap etmesi gerekiyordu. Toprak altında ne işi var? Çok büyük yastayız." diye konuştu.

Anne Övül Akyol da "Buna basit bir kaza gibi bakamıyorum. Acımız çok büyük. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

"Olayın yaşanmasını istemezdim"

Sanık İ.H.Ç. ise aileye başsağlığı dileyerek, "Bu olayın yaşanmasını istemezdim. Vicdanımda ailenin yaşadıklarını anlıyorum. Hayatım boyunca onların acısını anlamaya devam edeceğim." dedi.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Olay

Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta arkadaşıyla karşıya geçmeye çalışırken İ.H.Ç'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede 6 Şubat'ta hayatını kaybetmiş, genç sanatçının organları ailesinin kararıyla bağışlanmıştı. Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında 26 Ocak'ta yakalanıp "ev hapsi" tedbiri altında tutulan sürücü İ.H.Ç, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alınmış ve "taksirle öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
