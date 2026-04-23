KAYIP GENCİN ARANDIĞI IRMAKTA BİR BAŞKA CESET BULUNDU

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaybolan Batu Yetiş Kerem Kaplan için devam eden arama çalışmaları sırasında Berdan Irmağı'nda yeni bir ceset bulundu. Cesedin, 3 gün önce evlenen Mehmet Muslukal'a ait olduğu öğrenildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 19 gün önce Berdan Irmağı'na atlayan Batu Yetiş Kerem Kaplan'ın (18) bulunması için çalışmalar sürdürülürken suda bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemede ölen kişinin 3 gün önce evlenen Mehmet Muslukal (33) olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay geçen 3 Nisan'da Tarsus'un Şelale bölgesinden geçen Berdan Irmağında meydana geldi. Akşam saatlerde ırmağa atlayan Batu Yetiş Kerem Kaplan, akıntıyla birlikte sürüklendikten bir süre sonra gözden kayboldu. Kaplan için arama çalışmaları sürerken Berdan Irmağı üzerinde hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra kayıp Kaplan için bölgede çalışma yapan AFAD koordinesindeki diğer ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze inceleme sonrası hastane morguna kaldırıldı.

Yapılan araştırmada ırmakta ölü bulunan kişinin 3 gün önce evlenen Mehmet Muslukal, olduğu öğrenildi. Muslukal'ın düğünden sonra psikolojisinin bozulduğu öne sürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
TBMM'de kabul edildi! Memur kadınların doğum izni artırılıyor

Memur kadınların doğum izni artırılıyor! TBMM'de kabul edildi
Haberler.com
500

Şanlıurfa'da hastanede kavga kamerada

Hastaneyi resmen savaş alanına çevirdiler
Fenerbahçe, Galatasaray'dan bir transfer daha yaptı

Fenerbahçe, Galatasaray'dan bir transfer daha yaptı
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Osimhen'in geri dönüşü gergin oldu

Maç sonunda sinirleri gerildi

Şanlıurfa'da hastanede kavga kamerada

Hastaneyi resmen savaş alanına çevirdiler
Kastamonu'da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu

O ilimizde yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti

DEAŞ'tan o ülkeyi sarsan saldırı: Çok sayıda ölü var