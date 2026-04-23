1) KAYIP GENCİN ARANDIĞI IRMAKTA BİR BAŞKA CESET BULUNDU

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 19 gün önce Berdan Irmağı'na atlayan Batu Yetiş Kerem Kaplan'ın (18) bulunması için çalışmalar sürdürülürken suda bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemede ölen kişinin 3 gün önce evlenen Mehmet Muslukal (33) olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay geçen 3 Nisan'da Tarsus'un Şelale bölgesinden geçen Berdan Irmağında meydana geldi. Akşam saatlerde ırmağa atlayan Batu Yetiş Kerem Kaplan, akıntıyla birlikte sürüklendikten bir süre sonra gözden kayboldu. Kaplan için arama çalışmaları sürerken Berdan Irmağı üzerinde hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra kayıp Kaplan için bölgede çalışma yapan AFAD koordinesindeki diğer ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze inceleme sonrası hastane morguna kaldırıldı.

Yapılan araştırmada ırmakta ölü bulunan kişinin 3 gün önce evlenen Mehmet Muslukal, olduğu öğrenildi. Muslukal'ın düğünden sonra psikolojisinin bozulduğu öne sürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı