Otomobil ile 2 motosikletin çarpıştığı kaza kask kamerasında

MERSİN'de otomobil ile 2 motosiklet, kavşakta çarpıştı. Sürücülerden 1'i yaralanırken, kaza kask kamerasına yansıdı.

Kaza, Yenişehir ilçesinde İsmet İnönü ile Hüseyin Okan Merzeci bulvarları kesişiminde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile iki motosiklet, kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücülerinden 1'i yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye götürüldü.

Öte yandan kaza, başka bir motosiklet sürücünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobil ile iki motosikletin kavşağın kesiştiği noktada çarpışması ve otomobil sürücüsünün yoluna devam etmesi yer aldı.

