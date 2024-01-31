Mersin'de Kar Küreme ve Tuzlama Çalışmaları Yapıldı
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde gün boyu etkili olan kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi adına çalışmalarını akşam saatlerinde de sürdürdü. İş makineleriyle yollarda biriken karları temizleyen ekipler, buzlanmayı önlemek içinde tuzlama çalışması yaptı. Çalışmaların hava şartlarına bağlı olarak süreceği bildirildi.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde gün boyu etkili olan kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi adına çalışmalarını akşam saatlerinde de sürdürdü.
İş makineleriyle yollarda biriken karları temizleyen ekipler, buzlanmayı önlemek içinde tuzlama çalışması yaptı.
Çalışmaların hava şartlarına bağlı olarak süreceği bildirildi.