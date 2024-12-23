Mersin'de Kaçak Sigara Operasyonu: 10 Bin 800 Makaron Ele Geçirildi
Mersin'in Gülnar ve Silifke ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, kaçak sigara ticareti yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında 10 bin 800 makaron, 104 kilogram tütün, 55 sigara dolum makinesi ve 60 gram sentetik uyuşturucu yer alıyor.
Mersin'de 10 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Gülnar ve Silifke ilçelerinde kaçak sigara ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüphelinin adresi belirlendi.
Operasyon düzenlenen adreslerde 10 bin 800 makaron, 104 kilogram tütün, 55 sigara dolum makinesi ve 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarma komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel