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Mersin'de İnşaatta Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Mersin'de İnşaatta Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Yenişehir ilçesinde yapımı süren 14 katlı binanın 10. katından asansör boşluğuna düşen 20 yaşındaki işçi Mikail Can Kahraman hayatını kaybetti.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yapımı süren 14 katlı binanın 10. katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Fuatmorel Mahallesi Vali Hüseyin Aksoy Caddesi'nde yapımı süren 14 katlı binanın 10. katında çalışan Mikail Can Kahraman (20) henüz belirlenemeyen nedenle asansör boşluğuna düştü.

İşçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kahraman'ın cenazesi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel
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