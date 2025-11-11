Mersin'de Hortum Seraları Vurdu, Zarar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor
Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Bozyazı ilçesinde 7 Kasım'da meydana gelen hortum sonrası zarar gören seraları inceledi ve üreticilerle bir toplantı gerçekleştirdi.
Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Bozyazı ilçesinde hortum nedeniyle zarar gören seralarda inceleme yaptı.
Karadağ, 7 Kasım'da meydana gelen hortumun zararlarına ilişkin Bozyazı Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıya katıldı.
Toplantıda, üreticilerin durumu ve hasar tespit çalışmaları değerlendirildi.
Karadağ, toplantının ardından zarar gören seraları inceledi, çiftçilerle görüştü.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel