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Mersin'de hortum cep telefonu kamerasına yansıdı

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Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında meydana gelen hortum anı, cep telefonu kameralarına yansıdı. Hortum, sahil beldeleri Tırtar ve Ayaş'ta yoğun bulutlar içerisinde görüldü ve vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Mersin'de hortum cep telefonu kamerasına yansıdı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında hortum çıktı. Hortum anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Erdemli ilçesi açıklarında bu sabah saatlerinde deniz üzerinde hortum çıktı. Hortum ilçenin sahil beldeleri Tırtar ve Ayaş'ta yoğun bulutlar içerisinde kendini gösterdi. Vatandaşlar metrelerce yükseldiği görülen hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre sonra da hortum etkisini kaybederek gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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