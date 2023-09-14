Mersin'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Mersin'de jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelisi 5 şahsı yaptığı başarılı çalışmayla yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesi Güzelyayla ve Değnek mahallelerinde 9 adet yüksek gerilim direğinin çalınması üzerine ekipler, hırsızlık olayının aydınlatılması amacıyla titiz bir çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntü analizi ile olay mahalline giriş çıkış yapan araç ve şahısların araştırılması sonucunda ekipler hırsızlık şüphelisi 5 şahıs ile olayda kullanılan 1 aracı tespit etti. Hırsızları yakalamak ve çalınan malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenleyen ekipler, 5 şahsı gözaltına alırken, çalıntı 9 direğe de el koydu.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - MERSİN