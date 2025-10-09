Mersin'de Hayırsever Aileden Yeni Anaokulu
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kıroğlu ailesi tarafından yaptırılan 5 derslikli 'Hüseyin Zihni Kıroğlu Anaokulu'nun açılışı törenle gerçekleştirildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde hayırsever bir aile tarafından yaptırılan anaokulunun açılışı yapıldı.
İlçeye yaşayan Kıroğlu ailesi tarafından Beyreli Mahallesi'nde inşa ettirilen 5 derslikli "Hüseyin Zihni Kıroğlu Anaokulu'nun açılışı için tören düzenlendi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış kurdelesi kesilen okul hizmete alındı.
Programa, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin ve Kıroğlu ailesi katıldı.
Törenin ardından okulu gezen protokol üyeleri, öğrencilere hediyeler verdi.
