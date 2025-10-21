Mersin'de Hava Yolu Personelini Taşıyan Servis Aracı Devrildi: 4 Yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde hava yolu personelini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın bağlantı yolunda meydana geldi.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen servis minibüsü, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın bağlantı yolunda refüje çarpıp tarlaya devrildi.
Kazada araçtaki 4 hava yolu personeli yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel