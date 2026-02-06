Haberler

Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanması sürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Toroslar ilçesinde 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde tabancayla öldürülmesiyle ilgili yargılanan 3 sanığın duruşması devam etti. Aile, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde tabancayla öldürülmesine ilişkin tutuklanan 3 sanığın yargılamasına devam edildi.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanıklar Hüseyin Arda Ş. (19), Mustafa Z. (27) ve Nazmi Ç. (20) tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Duruşmada Hiranur'un ailesi ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenilen büfeci G.Y, olay günü saat 22.30 sıralarında Hüseyin Arda Ş'nin iş yerine gelerek içki satın aldığını, herhangi bir silah sesi duymadığını ifade etti.

Tanık M.E. de arkadaşı Hiranur'un kendisine Hüseyin Arda Ş'nin davet ettiği asker eğlencesine gitmek istemediğini belirten mesaj gönderdiğini anlattı.

Müşteki avukatları, Hüseyin Arda Ş'nin uyuşturucu ticareti yaptığını iddia ederek, bilirkişi raporunda eksikliklerin bulunduğunu ve ek rapor alınmasını talep etti.

Sanıklardan Hüseyin Arda Ş. savunmasında müşteki avukatların beyanlarını kabul etmediğini ve kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Aygar'ın annesi Gülten Tan da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 13 Mart'a erteledi.

Olay ve iddianame

Sabahattin Çakmakoğlu Caddesi'nde 31 Ağustos'ta Hiranur Nilgün Aygar'ın park halindeki otomobilde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler Hüseyin Arda Ş, Nazmi Ç. ve Mustafa Z. tutuklanmıştı.

Polis ekiplerinin araştırmasında zanlıların, araçta öldürülen Aygar'ı önce Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi'ndeki Müftü Deresi'nin üst tarafında bulunan otluk alana, sonra da saat 23.50'de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdükleri tespit edilmiş, derenin üst tarafındaki alanda kan izlerine rastlanmıştı.

Hüseyin Arda Ş. ifadesinde, asker eğlencesi dönüşünde araçta "şaka amaçlı" doğrulttuğu ruhsatsız tabancanın kazara ateş alması sonucu Aygar'ın vurulduğunu öne sürmüştü.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan Hüseyin Arda Ş'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi, Nazmi Ç. ve Mustafa Z'nin de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Güncel
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 24 kişi öldü, 100 kişi yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Yeni transferlerden ikisi yok! İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"