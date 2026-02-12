Haberler

Mersin'de bir genç evin banyosunda ölü bulundu

Güncelleme:
Mersin'in Erdemli ilçesinde, banyoda bir gencin ölü bulunmasının ardından üç şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir genç evin banyosunda ölü bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alata Mahallesi'ndeki bir binanın 5. katındaki ikametten kavga seslerinin yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, banyoda hareketsiz yatan Baki B'nin (24) hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin ev arkadaşı H.M.T. ile olaydan bir süre önce adresten ayrıldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Baki B'nin cenazesi incelemenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel
