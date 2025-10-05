Mersin'de Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi
Mersin'de, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla Mersin Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde yürüyüş düzenlendi. Kalabalık, İsrail'e tepki göstererek Filistin bayrakları ile sloganlar attı.
Mersin Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde Yenişehir ilçesindeki Mersin İdmanyurdu Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve İsrail'e tepki göstermek için Özgecan Aslan Meydanı'nda yürüdü. Ellerinde Filistin bayrakları ve dövizlerle İsrail aleyhine sloganlar atan kalabalık, pankartlar taşıdı. Yürüyüşün ardından grup dağıldı.
Haber: Soner AYDIN-Kamera: MERSİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel