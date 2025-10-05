Haberler

Mersin'de Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla Mersin Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde yürüyüş düzenlendi. Kalabalık, İsrail'e tepki göstererek Filistin bayrakları ile sloganlar attı.

MERSİN'de, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Mersin Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde Yenişehir ilçesindeki Mersin İdmanyurdu Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve İsrail'e tepki göstermek için Özgecan Aslan Meydanı'nda yürüdü. Ellerinde Filistin bayrakları ve dövizlerle İsrail aleyhine sloganlar atan kalabalık, pankartlar taşıdı. Yürüyüşün ardından grup dağıldı.

Haber: Soner AYDIN-Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü

Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü
İstiklal Caddesi'nde hareketli gece! Laf atan adamı tekme tokat dövdüler

Taksim'de hareketli gece! 2 kadın o sözü duyunca deliye döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.