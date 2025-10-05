Mersin'de Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi

MERSİN'de, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Mersin Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde Yenişehir ilçesindeki Mersin İdmanyurdu Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve İsrail'e tepki göstermek için Özgecan Aslan Meydanı'nda yürüdü. Ellerinde Filistin bayrakları ve dövizlerle İsrail aleyhine sloganlar atan kalabalık, pankartlar taşıdı. Yürüyüşün ardından grup dağıldı.

Haber: Soner AYDIN-Kamera: MERSİN,