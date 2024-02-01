Mersin'de FETÖ üyesi eski başpolis yakalandı
Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hüküm giyen eski başpolis yakalandı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda M.A. isimli hükümlü yakalandı ve Tarsus Cezaevine gönderildi.
Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski başpolis yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan, meslekten ihraç edilen başpolis M.A'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.A. Yenişehir ilçesinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, Tarsus Cezaevine gönderildi.