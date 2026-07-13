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Mersin'de FETÖ/PDY üyeliği iddiasıyla 58 şüpheli gözaltına alındı

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Mersin'de FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 58 şüpheli gözaltına alındı. 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla 58 şüpheli yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince terör örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen 70 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 58 şüpheli gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan 12 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Avci
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