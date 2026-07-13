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Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu: 58 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu: 58 şüpheli gözaltına alındı
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Mersin'de FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyonda 70 şüpheliden 58'i gözaltına alındı, 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

MERSİN'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 58 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlükleri ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında kimlikleri tespit edilen 70 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 58 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 12 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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