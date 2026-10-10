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Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheli 28 gram esrarla tutuklandı

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Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 28 gram esrar ve 70 sentetik ecza ele geçirildi.

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutulandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli F.D. gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 28 gram esrar ve 70 sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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