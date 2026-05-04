Mersin'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.E. idaresindeki traktör, Yunusoğlu Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu sürücü, traktörün altından yaralı olarak çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz
