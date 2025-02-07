Mersin'de Depremzedeler İçin Anma Töreni Düzenlendi
Mersin Cemevi'nde düzenlenen anma töreninde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için dualar edildi ve 11 ilin bilinen şarkıları seslendirildi. Dernek Başkanı Sibel Yazmacı, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.
Mersin'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında yaşamını yitirenler için anma töreni yapıldı.
Güzel Yürekler Dayanışma Derneğince düzenlenen program Mersin Cemevi'nde gerçekleştirildi.
Sunumların yapıldığı törende 11 ilin bilinen şarkıları seslendirildi.
Programda konuşan Dernek Başkanı Sibel Yazmacı, birlik, beraberlik, destek ve farkındalığın artırılması gerektiğini belirtti.
Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel