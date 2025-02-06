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Mersin'de Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Sessiz Yürüyüş Düzenlendi

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Mersin'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında hayatını kaybedenler anısına düzenlenen 'sessiz yürüyüş' etkinliğinde katılımcılar, karanfillerle Amfi Tiyatro'ya kadar yürüdü.

Mersin'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında hayatını kaybedenler için "sessiz yürüyüş" düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda bir araya gelen vatandaşlar, Adnan Menderes Bulvarı 34. Cadde kavşağında yürüyüşe başladı.

Katılımcıların ellerindeki karanfil ve meşalelerle sahil yolundan devam eden yürüyüş, Amfi Tiyatro'da sona erdi.

Yürüyüşün ardından katılımcılar, depremden etkilenen illerin isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı.

Burada bir açıklama yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yaşanan acıların unutulmadığını söyledi.

Mersin'de olası bir afet için önlem çalışmaları yaptıklarını belirten Seçer, şunları kaydetti:

"Yıkımların meydana geldiği, acıların yaşandığı şehirlerimizde sadece o ilde yaşayanlar acı duymadı. Tüm Türkiye acı duydu, derinden hissetti. Burada yaşayan depremzede kardeşlerimizi başımızın üzerine koyduk. Onlar bizim hemşehrimiz, misafirimiz değil. Ailemizin ferdi olarak görüyoruz. Mersin halkı hepsini kucakladı. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın."

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel
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