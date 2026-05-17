Mersin'de bir depoda 27 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 tutuklama

MERSİN'de polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda 27 kilo 384 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoda metamfetamin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Akdeniz ilçesinde bulunan depoya operasyon düzenleyen ekipler, 27 kilo 384 gram metamfetamin ele geçirilirken, A.A. ve S.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber: Koray ÜNLÜ

