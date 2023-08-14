Mersin'de Deniz Temizliği Yapan Ekip, 2 Ton Ağırlığında Gemi Çapası Buldu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Oktay Dumankaya ve ekibi, Mersin'de temizlemek için girdikleri denizden 2 ton ağırlığında gemi çapası çıkardı. Üzeri deniz canlılarıyla kaplanıp korozyona uğrayan çapa, üniversite bahçesinde sergileniyor.

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Oktay Dumankaya ve ekibi, Mersin'de temizlemek için girdikleri denizden 2 ton ağırlığında gemi çapası çıkardı. Üzeri deniz canlılarıyla kaplanıp korozyona uğrayan çapa, üniversite bahçesinde sergileniyor.

Mersin'in Silifke ilçesinin Narlıkuyu Koyu'nda dalış yaparak deniz temizliği yapan Doç. Dr. Oktay Dumankaya ve ekibi, yaklaşık 20 metre derinlikte korozyona uğramış çift tırnaklı gemi çapası tespit etti. Yıllardır denizde olan ve aradan geçen zamanda denizi kirletmeye başlayan çapa, 1 günlük çalışma sonunda çıkartılabildi. Etrafı deniz canlılarıyla kaplı olan gemi çapası, KSÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bahçesinde sergilenmeye başladı. KSÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Oktay Dumankaya, çapanın yaklaşık 30 yıldır deniz olduğunu tahmin ettiklerini ve bu sürede ileri seviye korozyona uğrayarak denizi kirlettiğini belirtti.

'GEMİ ÇAPASININ 20-30 YILLIK BİR GEÇMİŞE SAHİP OLDUĞU KANAATİNDEYİZ'

Deniz altında tespit ettikleri tüm atıkları çıkarttıklarını geri dönüşüme kazandırılabilecekleri belediyelere teslim ettiklerini söyleyen Oktay Dumankaya şunları söyledi:

"Her yıl düzenli olarak Mersin'de kıyı hattında deniz temizliği yapmaktayız. 2023 yılı deniz temizliği çalışmaları sırasında yaklaşık 20 metrede bir gemi çapası tespit ettik. Yaklaşık 2 ton ağırlığında çapa, 80 metre uzunluğunda da zincire sahiptir. Gemi çapasını 20 kişilik ekiple bir günlük çalışma sonunda denizden çıkartarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne getirdik. Her yıl düzenli olarak yapmış olduğumuz bu çalışmalar kapsamında yaklaşık 8 kilometrelik bir alanı da temizlemiş olduk. Admiralti tipinde çift tırnaklı gemi çapasıdır. Söz konusu gemi çapasının benzerlerinin Roma dönemine kadar geçmişe gittiğini bilmekteyiz ama tespit etmiş olduğumuz bu gemi çapasının 20-30 yıllık bir geçmişe sahip olduğu kanaatindeyiz."