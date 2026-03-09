Haberler

Mersin Limanı'nda Kirli Balast Deşarjı Yapan Gemiyi 13 Milyon TL Cezası

Mersin Limanı'nda kirli balast deşarjı yapan bir gemiye 13 milyon 187 bin 913 TL ceza kesildi. Büyükşehir Belediyesi, Elektronik Gemi Denetleme Sistemi ile deniz kirliliğine karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor.

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi tarafından, Mersin Limanı'na demirlemiş olan bir geminin kirli balast deşarjı yaptığı belirlenerek, 13 milyon 187 bin 913 TL idari para cezası uygulandı ve gemi rıhtımda bağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, 2024 yılının Kasım ayında hayata geçirilen 'Elektronik Gemi Denetleme Sistemi' (EGDS) ile kirliliğe müdahale edilerek, denizi kirleten gemilerin engellenmesi tüm hızıyla sürüyor. Son olarak EGDS tarafından yapılan tespit sonucunda, Mersin Limanı'na demirlemiş olan bir geminin kirli balast deşarjı yaptığı belirlenerek, 13 milyon 187 bin 913 TL idari para cezası uygulandı ve gemi rıhtımda bağlandı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, denizleri koruma konusunda kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak teknolojinin sağladığı imkanlarla yürüttükleri denetimler sayesinde denizi kirleten hiçbir ihlale göz yummayacaklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak denizimizi koruma konusunda kararlıyız. Teknolojinin sağladığı imkanlarla yürüttüğümüz denetimler sayesinde denizi kirleten hiçbir ihlale göz yummayacağız. Denizlerimizi korumak hepimizin ortak sorumluluğudur" açıklamasında bulundu.

7 YILDA 99 GEMİYE 360 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılından itibaren denizi kirlettiği tespit edilen 99 gemiye toplam 360 milyon 439 bin 537 TL tutarında ceza kesildi.

