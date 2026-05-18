Haberler

Tarsus'ta Silahlı Saldırgan 6 Kişiyi Öldürdü, 8 Kişiyi Yaraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, eşinin de arasında bulunduğu 6 kişiyi silahla öldürdü, 8 kişiyi yaraladı. Saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

(MERSİN) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, eşinin de arasında bulunduğu 6 kişiyi silahla öldürdü, 8 kişiyi de yaraladı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Metin Öztürk adlı saldırganın silahlı saldırıları Tarsus'un Kadelli Mahallesi'ndeki bir kasap-lokanta dükkanına saldırması ile başladı. Buraya otomobille gelen saldırgan Metin Öztürk, Sabri Pan ve Ahmet Ercan isimli şahısları ateşli silahla vurarak öldürdükten sonra Çamlıyayla istikametine kaçmaya başladı.

Saldırgan, Tarsus Yeniköy'de bir petrol istasyonuna girdi ve burada da tır şoförü Gökay Selfioğlu'yu öldürdü. Ardından Çamlıyla istikametinde kaçmaya devam eden saldırgan, Çamalan Köyü'nde 2 kişiyi vurarak, yaraladı; sonrasında ise Çamlıyayla Darıpınarı Köyü'nde eski eşi Arzu Özden'i yol kenarında vurarak öldürdü.

Ardından Tarsus Çamalan istikametine dönen saldırgan, Kaburgediği Köyü'nde bir şahsı ağır yaraladıktan sonra Yeniköy Mahallesi'nde Abdullah Koca isimli şahsı motosikletiyle şarampole yuvarlayarak ölümüne neden oldu.

Saldırgan daha sonra Karakütük Mahallesi'nde Yusuf Oktay isimli şahsı öldürdü.

Polis ve jandarma ekipleri saldırganı yakalamak için Tarsus-Çamlıyayla arasında geniş çaplı operasyon başlattı. Operasyona çok sayıda ekibin yanı sıra ormanlık alanlarda polis helikopteri de eşlik etti.

Kaynak: ANKA
Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş

Pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afra Saraçoğlu A.B.İ'ye veda etti

Sezonun en iddialı dizilerindendi: Başrol oyuncusu veda ediyor

Trump’tan İran’a net mesaj: Hiçbir tavize açık değilim, ne olacağını biliyorlar

Trump rest çekti: İran'ın son teklifini de reddetti

A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı

İşte A Milli Takımın Dünya Kupası kadrosu
Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası'ndan patriotları çekme kararı aldı

Burnumuzun dibine yerleştirmiştiler! Yunanistan geri adım attı
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık 'kaçak elektrik' cezası

Doktor da bunu yaparsa! Elektrikli araç şarjı 840 bin TL'ye patladı