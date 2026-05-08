Mersin'de yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Mersin'de düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu tespit edilen bir şüpheli tutuklandı. Operasyon, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan DEAŞ mensubunun Erdemli ilçesinde olduğu tespit edildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının desteğiyle düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.
Adreste bulunan çok sayıda dokümana el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Serkan Avci