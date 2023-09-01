Mersin'de Caretta Carettaların Yumurtalarından 2 Bin 500 Yavru Çıkacak

Mersin'deki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sahilinde, bu yıl yaklaşık 2 bin 500 yavrunun çıkması beklenen caretta carettaların yumurtalarından çıkmaları görüntülendi. Enstitü görevlileri ve gönüllü öğrenciler tarafından desteklenen yavrular, kumsaldan denize ulaşmak için zorlu bir yolculuğa çıkıyor.

MUSTAFA ÜNAL UYSAL/ALEYNA COŞKUN - Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının mavi sularla buluştuğu Mersin'deki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sahilinde, bu yıl yumurtalardan yaklaşık 2 bin 500 yavrunun çıkması bekleniyor.

Anaç kaplumbağaların üreme alanlarından, Erdemli ilçesindeki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünün 1 kilometrelik sahilinde, yuva sayısı 41'e ulaştı.

Yuvalarında kuluçka dönemini tamamlayan yavrular, yumurtalarından çıkmaya başladı.

Denize ulaşmak için kumsala ilk adımlarını atan minik kaplumbağaların gece saatlerindeki zorlu yolculuğu, Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi.

Kabuklarından kurtulamayan ve mavi sulara ilerlerken güçlük çeken canlılara, enstitü görevlileri ile gönüllü öğrenciler destek oldu.

İklim değişikliği etkilerinin araştırılması için merkez kuruldu

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü araştırmacılarından Dr. Evrim Kalkan Tezcan, AA muhabirine, sahilin koruma altında olduğunu söyledi.

Canlıların yumurtlama ve kuluçka dönemlerinin özenle takip edildiğini dile getiren Tezcan, "Gönüllü öğrencilerimiz 2 yıldır bizlerle çalışıyor. Böylelikle veri ve çalışma kalitesini geliştirme şansı bulduk." dedi.

ODTÜ İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezinin geçen yıl kurulduğunu belirten Tezcan, "Kaplumbağa izleme ve koruma çalışmalarını bu merkez altında yürütmeye başladık çünkü iklim değişikliğinin deniz kaplumbağaları üzerindeki etkisi oldukça önemli. Böylelikle çalışmalarımızı daha akademik çerçeveye çektik." diye konuştu.

Tezcan, geçen yıl 1015 yavrunun denize ulaştığını, yuvarlardaki artış sayesinde bu sezon yaklaşık 2 bin 500 yavrunun yumurtalarından çıkmasını beklediklerini anlattı.

Gönüllülerden biyoloji öğrencisi Muhammet Berkan Şahin de sezonun ilk çalışmasında 450 yavrunun mavi sularla buluştuğunu ifade ederek, yolculuğa tanık olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.