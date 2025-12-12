Haberler

Çakarlı araç kullanan sürücüye 276 bin TL ceza; ehliyetine de el konuldu

Güncelleme:
Mersin'de yapılan trafik denetimlerinde çakarlı araç kullandığı tespit edilen bir sürücüye 276 bin 344 TL ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine el konulurken, aracı da trafikten menedildi.

MERSİN'de çakarlı araç kullandığı tespit edilen sürücüye 276 bin 344 TL ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine el konuldu, otomobili de trafikten menedildi.

Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde araçlardaki uygunsuz egzozlara yönelik uygulamalar gerçekleştirdi. Son 10 gün içinde yapılan uygulamalar kapsamında; 23'ü motosiklet ve 19 otomobile abartı egzozdan işlem yapılıp, trafikten menedildi. Motosiklet ve otomobillere toplam 389 bin 214 TL idari para cezası uygulandı. Bu sırada çakar kullanan lüks bir otomobil, ekiplerin denetimine takıldı. Otomobile 'Çakar tertibatlı araç kullanmak/kullandırmak' suçundan 276 bin 344 TL idari işlem uygulandı. Sürücünün belgesine 30 gün süreyle el konulurken, araç trafikten menedildi.

