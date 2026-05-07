Boks antrenörü, evinde ölü bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde, boks antrenörü Tufan Suaşan, evinde ölü bulundu. 59 yaşındaki Suaşan'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlçedeki Çağlayan Mahallesi 1029'uncu Sokak'ta işlettiği spor salonunun üst katındaki evde oturan, 2 çocuk babası Tufan Suaşan'dan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Eve giren ekipler, Suaşan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Suaşan'ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.