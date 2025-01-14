Mersin'de Bitkin Halde Bulunan Atmaca Yavrusu Koruma Altına Alındı
Toroslar ilçesinde itfaiye personeli tarafından bitkin halde bulunan atmaca yavrusu, Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kuş, sağlığına kavuştuğunda doğal yaşam alanına bırakılacak.
Mersin'in Toroslar ilçesinde bitkin halde bulunan atmaca yavrusu koruma altına alındı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Ata Eğitim Merkezi personeli bitkin halde atmaca yavrusu buldu.
Su verilen kuş, Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Koruma altına alınan atmaca, sağlığına kavuştuktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.
Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel