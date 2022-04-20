Mersin'de baro başkanları ve avukatlar basın açıklaması yaptı

MERSİN (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) öncülüğünde bir araya gelen baro başkanları ve avukatlar, Mersin Adliyesi bahçesinde basın açıklaması düzenledi.

TBB Başkanı Erinç Sağkan, tutuklu eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk'un tahliye talebine destek vermek amacıyla 18 Şubat'ta gerçekleştirilen eyleme katılan 22 avukat hakkında soruşturma başlatılmasına tepki göstermek için, 12 ilin baro başkanları ve bazı avukatlarla bir araya geldi.

Sağkan, açıklamasında, Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse yönelik terör saldırısını şiddetle kınadıklarını söyledi.

Mersin Adliyesi bahçesinde, 18 Şubat'taki eylemde polislerin avukatlara müdahale ettiği iddiasını hatırlatan Sağkan, şöyle konuştu:

"Kolluğun son derece sert müdahalesi, açıkça yurttaşı savunma hakkından mahrum bırakan müdahalelerdir. Adliye önünde açıklama yapan avukatlara yönelik müdahalenin TBB ve barolarımız tarafından kabullenilmesi mümkün değildir. Biz, hak ve özgürlükler için mücadele eden tüm meslektaşlarımızın ne bir adım önünde ne de bir adım arkasındayız, tam da yanı başlarındayız. Onlarla hak ve hukuk için mücadele etmeye sonuna kadar devam edeceğiz."

Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir de hastalığı gerekçesiyle Tuğluk'un tahliye talebine dikkat çekilmesi için 18 Şubat'taki eylemin yapıldığını belirterek, bu eylemin ardından 22 avukat hakkında "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet", "görevli memura mukavemet" ve "kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi" iddiasıyla soruşturma başlatıldığını kaydetti.