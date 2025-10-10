Haberler

Mersin'de Bariyerlere Çarpan Kamyonet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'in Aydıncık ilçesinde meydana gelen kazada, Murat Özmen yönetimindeki kamyonet bariyerlere çarparak devrildi. Sürücü olayda hayatını kaybetti.

MERSİN'in Aydıncık ilçesinde bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü Murat Özmen (45) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Yenikaş Mahallesi Tüneller mevkisinde meydana geldi. Murat Özmen yönetimindeki 33 AFS 017 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Özmen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özmen'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
