Gagasına iğne batıp, misinaya dolanan martı kurtarıldı

Silifke'de bir balıkçı, gagasına iğne batıp misinaya dolanan bir martıyı kurtardı. Martıya 'Şanslı' adını veren Ümit Arı, yaralı kuşu doğal yaşamına geri bıraktı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde gagasına iğne batıp misinaya dolanan martı, balıkçı Ümit Arı tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Boğsak mevkisinde balıkçılık yapan Ümit Arı, teknesiyle açıldığı sırada su yüzeyinde çırpınan martıyı fark etti. Martıyı sudan alan Arı, gagasına iğne battığını ve misinaya dolandığını gördü. Arı, martının ağzındaki iğneyi dikkatlice çıkartıp, misinayı söktü. Durumu iyi olan martıya 'Şanslı' adını veren Arı, yeniden doğal yaşamına bıraktı. Öte yandan Arı'nın martıyı sudan aldığı ve ağzındaki iğne ile misinayı çıkarıp, suya bıraktığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
