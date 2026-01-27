Haberler

Mut'ta asansör boşluğunda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Mut ilçesindeki bir apartmanın asansör boşluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda bina sakinleri tahliye edildi.

Mersin'in Mut ilçesinde bir apartmanın asansör boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karacaoğlan Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın asansör boşluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye ederek yangına müdahale etti.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel
