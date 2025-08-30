Mersin'de Alabora Olan Teknedeki 6 Kişi Kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında, kıyıya yakın bölgede alabora olan bir teknede bulunan 6 kişi, çevredeki diğer teknelerin yardımıyla kurtarıldı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
