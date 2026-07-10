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Mersin'de araçlarında "abartı egzoz" kullanan 135 sürücüye 2 milyon 160 bin lira ceza

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Mersin'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde abartı egzoz kullandığı tespit edilen 135 araç sürücüsüne toplam 2 milyon 160 bin lira ceza kesildi, araçlar 30 gün trafikten men edildi.

Mersin'de araçlarında "abartı egzoz" tespit edilen 135 araç sürücüsüne 2 milyon 160 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde "abartı egzoz" kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde araçlarında "abartı egzoz" kullandıkları belirlenen 135 sürücüye 2 milyon 160 bin lira ceza verildi.

Araçlar, 30 gün trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
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