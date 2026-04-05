Mut ilçesinde 700 zeytin fidanı toprakla buluşturuldu
Mersin'in Mut ilçesinde, Çortak Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte 700 zeytin fidanı dikildi. Etkinliğe Mut ve Silifke Kaymakamları ile vatandaşlar katıldı.
Çortak Mahallesi'nde bir zeytinyağı fabrikası öncülüğünde fidan dikme etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe katılan Mut Kaymakamı Osman Çelikkol, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve vatandaşlar, 700 zeytin fidanını toprakla buluşturdu.
Kaynak: AA / Ahmet Güler